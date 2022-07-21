رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. السيطرة على حريق شقتين بمنطقة الدقي (صور)

كتب:

إبراهيم ناصر
07:51 م | الخميس 21 يوليو 2022
العقار الذى شهد حريق الدقي

العقار الذى شهد حريق الدقي

نشب حريق داخل شقتين بمنطقة الدقي، وتم السيطرة عليه دون خسائر بشرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالجيزة، يفيد بنشوب حريق داخل العقارات بحي الدقي، وانتقل رجال الشرطة وسيارات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ بشارع مكة، وتبين نشوب حريق داخل شقتين فى إحدى عقارات حي الدقي.

وتم فرض كردون أمني، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق داخل الشقتين، ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة دون خسائر بشرية، كما تبين أن سبب نشوب الحريق، ماس كهربائي في التكييف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

اقرأ المزيد:

مصرع مسنة مختنقة إثر اندلاع حريق بشقتها في حلوان

إصابة شخصين باختناق في حريق منزل بالبحيرة.. «ماس كهربائي» السبب

مصرع شخص في حريق نتيجة تسرب غاز داخل منزل بالمحلة

إخماد حريق بسيارة ملاكي أمام «بنزينة» على طريق أسيوط بسوهاج

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باختناق إثر نشوب حريق في منزلهم بالبحيرة
بقلم إبراهيم ناصر