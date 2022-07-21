عاجل.. السيطرة على حريق شقتين بمنطقة الدقي (صور)

نشب حريق داخل شقتين بمنطقة الدقي، وتم السيطرة عليه دون خسائر بشرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالجيزة، يفيد بنشوب حريق داخل العقارات بحي الدقي، وانتقل رجال الشرطة وسيارات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ بشارع مكة، وتبين نشوب حريق داخل شقتين فى إحدى عقارات حي الدقي.

وتم فرض كردون أمني، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق داخل الشقتين، ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة دون خسائر بشرية، كما تبين أن سبب نشوب الحريق، ماس كهربائي في التكييف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.