عوض تاج الدين: الإصابات الحالية بكورونا مشابهة للبرد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن الإصابات الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» هذه الأيام، كثيرة وتوجد إصابات عائلية، لافتا إلى أن أغلب الحالات لديها أعراض بسيطة، وليست كثيرة، والأمر يشبه نزلة البرد، وليس شديد كالموجات السابقة.

ضرورة حصول كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على اللقاح

أضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المضاعفات إذا اتطورت لالتهابات رئوية، يصبح الأمر صعب، مؤكدا أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، يجب عليهم الحصول على اللقاح، ويمكن التواصل مع وزارة الصحة، من أجل العلاج عن بعد، أو توفير شخص يصل إليه، مشددا على أن الذهاب إلى المستشفى يكون في أصعب الأمور.

الإصابات بكورونا في الموجة الحالية

أوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أنه في الموجات السابقة من كورونا، كانت الحالات الشديدة تصل إلى 15%، مشيرا إلى أن 95% من الحالات في الموجة الحالية جيدة، مبينا أن نسبة الحالات البسطية والمتوسطة في الموجة الحالية، وصلت إلى 90%، وهذا تطور كبير، متابعا: «جزء كبير من لخبطة العالم، مش في توفر الأدوية لكن كثافة الحالات ومفيش أماكن متاحة لعلاج الحالات، ومبقاش في قدرة للمستشفيات عشان تستقبل ناس ولكن طرق العلاج واحدة في كل الموجات».