الظهور الأول لـ«بايدن» بعد إصابته بكورونا: حصلت على 4 جرعات من اللقاح

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «اعتقد أن الجميع علم اليوم بإيجابية نتيجة فحص كوفيد الخاصة بي، وقد حصلت على جرعتين من لقاح كورونا بالإضافة إلى جرعتين معززتين إضافيتين» .

An update from me: pic.twitter.com/L2oCR0uUTu