الظهور الأول لـ«بايدن» بعد إصابته بكورونا: حصلت على 4 جرعات من اللقاح

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «اعتقد أن الجميع علم اليوم بإيجابية نتيجة فحص كوفيد الخاصة بي، وقد حصلت على جرعتين من لقاح كورونا بالإضافة إلى جرعتين معززتين إضافيتين» .

An update from me: pic.twitter.com/L2oCR0uUTu — President Biden (@POTUS) July 21, 2022

الرئيس الأمريكي: صحتي جيدة وأنجز عملي بشكل طبيعي

وتابع «بايدن»: «أنا ممتن لاهتمام الجميع، وصحتي جيدة وأنجز عملي بشكل طبيعي وكل شيء سيكون على ما يرام».

يذكر أن أعلن البيت الأبيض، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، وأنه يخضع للعزل والبروتوكول الصحي المناسب لحالته، ومن بينه عقار «باكسلوفيد» الذي تنتجها شركة «فايزر» للأدوية.

«بايدن» يعاني من أعراض خفيفة

وأكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي يعاني من أعراض خفيفة من الفيروس، ويباشر مهام عمله من بعد، بحسب «سكاي نيوز عربية».