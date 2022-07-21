بعد أزمتها مع الشقنقيري.. رحيل ذكري تعلن زواجها الأسبوع المقبل

أعلنت الموديل الأردنية رحيل ذكري، عن زواجها الأسبوع المقبل، وذلك تصدرت أزمتها مع الفنان المصري محمد الشقنقيري مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، على خلفية ادعاءها انفصالها عنه.

رحيل ذكري تعلن زوجها الاسبوع القادم

وقالت رحيل ذكري في تصريحات لـ«الوطن»، إنها تستعد لعقد قرانها خلال الأسبوع المقبل، وأن زوجها سيكون مفاجأة للجميع، رفضت الكشف عن هويته أو عمله.

كانت رحيل ذكري، أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن زعمت بزواجها من الفنان محمد الشقنقيري شرعًا، حتى وقعت بينهما خلافات شديدة في الفترة الأخيرة، ما دفعه لإنكار الزواج.

ووجههت رحيل ذكري اتهامات للفنان محمد الشقنقيري، بتهديده له، حيث قالت: «محمد الشقنقيري بيهددني.. هي بقت خلاص بالنسبة لي حرب.. ومش بخاف ولا يتلوي دراعي.. لو مين في الكون مسك دراعي هسيبهوله.. محمد النهاردة بيهددني وبيهدد أولادي وحياتي كلها.. وطالب مني إن أتنازل وأعمل تكذيب وفي كل المواقع وعلى حساباتي لكن ده مش هيحص

رحيل ذكري تهتم محمد الشقنقيري باختراق هاتفها الشخصي

وكانت رحيل ذكري اتهمت الفنان محمد الشقنقيري، باختراق هاتفها الشخصي، وكذلك حسابها على موقع «إنستجرام»، بعد أيامٍ قليلة من مزاعمها بشأن زواجها منه، وكتبت عبر صفحتها الشخصية على موقع «فيس بوك»: «تم اختراق حسابي علي الانستغرام، وهناك محاولات أخرى لسرقه باقي حساباتي علي السوشيال ميديا.. مش أنت كنت بتقول متفبركة.. آمال خايف ليه بقي وبتحاول تلم وتمسح».