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«حياة كريمة» توفر ميكروباص لسائق بديلا لسيارته المحترقة بالإسماعيلية

كتب:

عمرو حسني
11:48 م | الخميس 21 يوليو 2022
حياة كريمة

حياة كريمة

وفرت مبادرة «حياة كريمة»، سيارة ميكروباص بديل لأحد الأشخاص، بعد تعرض سيارته لحادثة مأساوية كبيرة، إثر وقوع ماس كهربائي منذ أيام قليلة، بمدينة الإسماعيلية.

ماس كهربائي سبب الحادثة

أكدت المبادرة في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن سبب وقوع الحادثة ماس كهربائي حرق السيارة بالكامل، أمام جامعة قناة السويس، كان يقودها السائق إيهاب أحمد، في مدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وبعد معرفة الأمر، عملت المبادرة على التدخل لتوفير ميكروباص آخر للسائق.

صدمة السائق

تابعت صفحة المبادرة: «السائق دخل سبب الحادثة المستشفى بعد إصابته بصدمة عصبية، إيهاب يعول 3 أفراد في عيلته، وعربيته كانت هي مصدر رزقه الوحيد، في مؤسسة حياة كريمة، وأول ما وصلنا الخبر، تواصلنا معاه على طول وقدرنا أننا نعوضه بميكروباص تاني، عشان يقدر يكمل حياته زي ما كانت وأحسن كمان إن شاء الله، حياة كريمة.. إيد بتساعد وإيد بتبني».

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