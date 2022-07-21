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وفد حياة كريمة ببني سويف يتابع آخر مستجدات موقف المشروعات بالمحافظة

كتب:

يسرا البسيوني
08:36 م | الخميس 21 يوليو 2022
جانب من الجولة

جانب من الجولة

زارت منسقو مؤسسة حياة كريمة، قرية هليه التابعة لمركز ببا بمحافظة بني سويف، لمتابعة سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى، الذي يستهدف إحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بالقرية.

وقالت «حياة كريمة»، في منشور رسمي لها، إن الوفد تفقد سير العمل في بعض المشروعات الجاري تنفيذها بالقرية، في العديد من القطاعات الحيوية، من التعليم والصرف الصحي ومياه الشرب والخدمات الجماهيرية والصحة والكهرباء. 

وأضافت المؤسسة، أن هذه الجولات تهدف المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة، والتزام الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال، والوقوف على المعوقات أولاً بأول، لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية. 

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بقلم يسرا البسيوني