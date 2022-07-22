غرق 9 أشخاص بينهم 3 فتيات في 24 ساعة: لا تخافوا ولكن احذروا

«لا تخافوا ولكن إحذروا» تحذيرات مستمرة يطلقها الغواصين وفرق الإنقاذ على مختلف الشواطئ، في موسم الصيف الذي يشتهر بكثرة حالة الوفاة نتيجة الغرق خلال الاستحمام والتنزه في مختلف المحافظات الساحلية، أو حتى الاستحمام في مياه الأبحر والترع هربًا من حرارة الجو، حيث غرق 9 أشخاص، وجرى انتشال 4 آخرين وإنقاذ حياتهم قبل أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة غرقًا في المياه المختلفة بعدة محافظات، أبرزها الفيوم التي شهدت غرق 3 فتيات معاً في آن واحد أثناء الاستحمام ببحيرة قارون.

غرق 3 فتيات ببحيرة قارون

وغرقت 3 فتيات في مياه بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، حيث خرجت الصديقات الثلاثة في نزهة إلى بحيرة قارون للاستمتاع بالمياه والهروب من ارتفاع درجة الحرارة، وبقين في المياه حتى غروب الشمس، بينما دخلت إحداهن إلى مسافة بعيدة داخل البحيرة واختفت، فيما لحقت بها صديقتيها للعثور عليها، إلا أنّ الموج ارتفع فجأة واضطرب وتسبب في غرق الصديقات الثلاثة الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة وهم يصارعون الموج، وجرى انتشال جثثهم وتشييعهم في جنازة جماعية.

غرق شاب في حمام سباحة بقها

وغرق شاب 18 سنة، داخل حمام سباحة في مركز شباب قها، بمحافظة القليوبية، إذ أصيب الشاب بتشنجات فجأة إثر إصابته بكهرباء زيادة على المخ، وتم انتشاله حياً من المياه، والاستعانة بسيارة الإسعاف التي نقلته إلى المستشفى إلا أنّه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى، فيما فتحت الجهات المعنية تحقيقاً في الواقعة.

انتشال جثة في الإسماعيلية

عثر الأهالي على جثة شاب غارقاً عارياً على سطح مياه ترعة الإسماعيلية، وتحديداً بمنطقة الكيلو 11 على طريق الإسماعيلية – بورسعيد، وجرى انتشال الجثة التي تبين أنّها لشاب مجهول الهوية في نهاية العقد الثالث من العمر، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى الإسماعيلية تحت تصرف الجهات المختصة.

العثور على جثة شاب في ترعة بقنا

عثر أهالي محافظة قنا، على جثة شاب مجهول الهوية غارقاً في ترعة كوبري بمركز الوقف، وانتشال الأهالي الجثة وأبلغوا الشرطة والإسعاف، حيث جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، التي أمرت بفحص بلاغات الاختفاء ومطابقة المواصفات على الجثة، والنشر بأوصافها لحين التوصل لهويته وتسليمه لذويه.

مصرع شاب غرقاً وإنقاذ 4 بالإسكندرية

انتهت رحلة الأصدقاء الـ 5 إلى محافظة الإسكندرية نهاية مأساوية بعدما لقي أحدهم مصرعه غرقاً بينما جرى إنقاذ أصدقائه الأربعة من الغرق في شاطئ «السلام»، بمنطقة «أبويوسف»، غرب محافظة الإسكندرية، حيث جرفتهم المياه إلى أنّ المنقذين تمكنوا من إنقاذ 4 منهم وانتشالهم وتقديم الإسعافات الأولية لهم فأنقذوا حياتهم، بينما جرفت المياه صديقهم الخامس ولم يتم العثور عليه إلى الآن، فيما لا تزال عمليات البحث عن الجثة حتى الآن.

طبيبة تفقد حياتها غرقاً بعد إنقاذ طفلها

ودفعت طبيبة حياتها ثمناً لإنقاذ طفلها من الغرق في أحد شواطئ طور سيناء أثناء قضائهم أجازة المصيف، حيث قفزت في المياه دون تفكير حينما شاهدت طفلها ذو الـ 7 سنوات يصارع الأمواج، وبذلت كل جهودها حتى نجحت في إنقاذ ابنها ودفعه إلى خارج المياه بينما غرقت هي حتى لفظت أنفاسها الأخيرة غرقاً، وجرى انتشال جثتها ونقلها إلى مستشفى الزهراء، وتبينّ أنّها أخصائية طب الأسرة بمديرية الصحة بمحافظة بورسعيد، فيما جرى نقل الطفل لمستشفى أبو رديس العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

شاب يدفع حياته ثمناً لشهامته

دفع شاب عشريني من محافظة الجيزة، حياته ثمناً لشهامته، حيث كان في نزهة بشاطئ النخيل، وأثناء مكوثه على الشاطئ لاحظ غرق أحدهما فقفز في المياه لإنقاذه دون تفكير، إلا أنّ الأمواج جرفته، وظل يصارعها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بين أحضان البحر، وجرى انتشال جثته، ونقلها للمشرحة تحت تصرف الجهات المختصة.