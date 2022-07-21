التصريح بدفن جثث 3 فتيات غرقن في مياه بحيرة قارون بالفيوم

صرحت جهات التحقيق، بتسليم جثث 3 فتيات إلى ذويهن بقرية كحك بحري بنطاق مركز شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم، عقب الانتهاء من توقيع الكشف الطبي عليهن وبيان أسباب الوفاة، وإصدار تصاريح الدفن، حتى تتمكن أسرهم من تشييع جثثهن إلى مثواهن الأخير، بعدما لقين مصرعهن غرقاً في مياه بحيرة قارون، أثناء استحمامهن بها هرباً من حرارة الجو، حيث جرفتهن الأمواج التي ارتفعت فجأة حتى لفظن أنفاسهن الأخيرة.

جنازة مهيبة للفتيات الثلاثة

وشيّع أهالي قرية كحك بحري، جنازة الفتيات الثلاث، وهن سارة أحمد عبد التواب، 10 سنوات، وجومانا محمد بدوي، 10 سنوات، وشيماء السيد صابر، 16 سنة، عقب تسلّم جثثهن فجر اليوم الخميس، وسط بكاء ونحيب أسرهن، والدعاء لهن بالرحمة والمغفرة، ضاربين بصداقتهن المثل بعدما عاشوا معاً وماتوا معاً.

هربن من الحر للموت

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الشواشنة، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية كحك بحري، يفيد مصرع 3 فتيات أعمارهن 10 و16 سنة، غرقاً في بحيرة قارون أثناء استحمامهن في البحيرة هرباً من حرارة الجو، حيث هربن من الحر للموت.

انتشال جثث الأطفال

وأكدّ الأهالي في محضر الشرطة، أنّ بناتهن تأخرن في العودة للمنزل، فخرجوا للبحث عنهم، وحينما اكتشفت أسرة الفتيات الثلاثة عدم وجودهن في منزل أي منهن، وأخبرتهم والدة إحداهن أنّهن توجهن للاستحمام في بحيرة قارون هرباً من الحر، هرع الجميع للبحيرة فوجدوا ملابس الفتيات وأحذيتهن على شاطئ البحيرة، كما عثروا على جثث الفتيات الثلاثة طافية على سطح المياه، فانتشلوهن وأبلغوا الشرطة.

اعتدن الاستحمام بالبحيرة

وأضافت أسر الفتيات الثلاثة في المحضر، أنّهن اعتادن الذهب للبحيرة التي تبتعد عن منازلهن عدة أمتار فقط، للتنزه والاستمتاع بالمياه والذي لا يعرفن طريق للترفيه غيره، حيث يطلق عليه مصيف الغلابة.