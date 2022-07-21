موعد فتح باب الحجز لشقق «الإسكان».. جاهزة للاستلام وكاملة التشطيب

يهتم الناس بكل طرح جديد تابع لوزارة الإسكان التي دائما ما تعلن عن شقق ووحدات سكنية وقطع أراضي للمواطنين للتيسير عليهم مع تقديم تسهيلات عديدة في السداد والأقساط، وآخر ما أعلنت عنه طرح 127 وحدة سكنية جاهزة للاستلام كاملة التشطيب بمساحات مختلفة بالقطعة 75 جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر.

ويتساءل العديد من الأشخاص عن موعد فتح باب الحجز للحصول على شقق سكنية في مدينة 6 أكتوبر، وهو ما أعلنت عنه وزارة الإسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

موعد حجز الشقق السكنية

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اللواء محمود نصار، إلى أن الراغبين في الحصول على الشقق السكنية، يمكنهم شراء كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان من يوم الأحد الموافق 24 يوليو، كما تكون المعاينة للوحدات على مدار أيام الأسبوع عدا الجمعة، وذلك بموقع المشروع بمدينة 6 أكتوبر.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» نظام السداد الخاصة بالوحدات السكنية في مدينة 6 أكتوبر، وفقًا لما تم الإعلان عنه عبر صفحة وزارة الإسكان على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

نظم السداد الخاص بالشقق السكنية

وتتيح وزارة الإسكان للمواطنين الراغبين في الحصول على الشقق السكنية المعلن عنها، سداد 10% كجدية حجز عند التقدم بطلب الحصول الشقة التي تريدها، ويتم سداد دفعة تخصيص 15% خلال أسبوع من سداد جدية الحجز.

وأضافت الوزارة أنه يتم سداد دفعة استلام 25% بعد مرور 60 يوماً من سداد جدية الحجز، ويمكن تقسيط الـ50% المتبقية على أقساط شهرية لمدة يختارها الشخص وفق إمكانياته وظروفه سواء كانت (5 سنوات - 10 سنوات - 15 سنة) بفائدة تعادل 7% سنويا، ويتم منح العميل خصم 3% في حالة السداد الفوري، وذلك وفقًا لما أشار إليه رئيس الجهاز المركزي للتعمير في بيان وزارة الإسكان.