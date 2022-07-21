وزير الإسكان يتفقد مشروع «نورث سكوير مول» بالعلمين الجديدة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بحضور المهندس وائل سمير رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة ونائبه المهندس محمد خليل بجولة سريعة لمشروع «نورث سكوير مول» بمدينة العلمين الجديدة الذي تقوم بإدارته وتشغيله وتسويقه شركة كاونسل ماسترز للاستشارات، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مشروع «نورث سكوير مول» أول مول إقليمي مواجه للبحر

وتم افتتاح مشروع «نورث سكوير مول» وهو أول مول إقليمي مواجه للبحر مباشرةً بمساحة إجمالية قدرها 164000 متر مربع، بعد أقل من شهر واحد من تكليف شركة كاونسل ماسترز بإدارته، وهي نفس الشركة التي تستعين بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإدارة المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بالقاهرة، والتي استطاعت في هذة الفترة الوجيزة بعمل إنجاز كبير بتأجير أكثر من 50 وحدة تجارية في المول ما بين مطاعم وكافيهات ومحلات ملابس وإكسسوارات وبزار يحتوي على 40 نشاطا تجاريا مختلفا وعيادة طبية لخدمة الزوار.

المشروع يضم منطقة ملاهي مصغرة للأطفال وشاطئ عام

ويضم المشروع الذي تنفذه الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتعاون مع القطاع الخاص، «منطقة ملاهي مصغرة للأطفال، وشاطئ عام على مساحة تقرب من 6000 متر مربع».

تدشين عدد من الفعاليات الترفيهية والرياضية الخاصة بصيف 2022

كانت «كاونسل ماسترز» أعلنت تجهيز فندق «كاونسل بيتش اوتيل» التابع للمول وتشغيله بشكل مبدئي هذا العام بطاقة استيعابية تبلغ 22 غرفة، وتدشين عدد من الفعاليات الترفيهية والرياضية الخاصة بصيف 2022، والتي ستناسب جميع الأعمار والفئات لرواد مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي الغربي.