يا فرحة ما تمت.. طلاب الثانوية بكفر الشيخ يبكون رحيل 4 من زملائهم

خيم الحزن على طلاب الثانوية العامة لا سيما أبناء محافظة كفر الشيخ، عقب وفاة 4 طلاب أثناء خروجهم للتنزه، أمس، بعد امتحان الفيزياء، حيث تحولت الفرحة إلى حزن وألم شديد على فراق أصدقائهم الأربعة مرة واحدة.

حزن بين طلاب الثانوية بكفر الشيخ على زملائهم الأربعة

وذكر مصطفى عبدالنبي، صديق الطالب عبده زاهر، أحد الضحايا، أنه كان من المفترض الخروج معه أمس إلا أنه أصيب بحالة إعياء وارتفاع في درجة الحرارة، الأمر الذي منعه من الذهاب معهم، قائلا: «سبتك تروح لوحدك يا صاحبي ومت يا ريت كنت معاك يا حبيبي».

وأوضح «مصطفى» لـ«الوطن»، أنهم كانوا في منتهى السعادة بسبب انتهاء الامتحانات نهائيا، حيث كان يحلم كلا منهما بحياة جامعية جديدة، خاصة وأن الأربع طلاب من المتفوقين دراسيا.

«يعني تعبوا وسهروا وبكوا وفرحوا وفي الآخر ماتوا بعد الامتحانات يا وجع قلب أمهم وأبوهم»، هكذا نعى أهالي كفر الشيخ الطلاب الأربعة بعد مصرعهم في الحادث الأليم.

تفاصيل مصرع 4 طلاب ثانوية عامة بكفر الشيخ

ولقى 4 طلاب ثانوية عامة مصرعهم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أمام مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حيث خرجوا أمس للتنزه عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، والتي استمرت على مدار شهر كامل، إلا أن فرحتهم بالاحتفال وانتهاء الامتحانات لم تكتمل بعد، حيث لقوا مصرعهم، وجرى حفظ الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث. وحصلت «الوطن» على صور ضحايا الحادث المروع.

وترجع أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ إخطارا يفيد استقبال المستشفى جثة 4 طلاب إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة أمام مصيف بلطيم، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة كل من «زياد الشربيني، عبدالرحمن عباده، عبده زاهر، أحمد زغلول»، وجرى حفظ الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022

يذكر أن طلاب الثانوية العامة أنهوا امتحانات بالأمس وشهدت محافظات مصر فرحة عارمة واحتفالات أمام المدارس، حيث تنوعت الاحتفالات ما بين رقص وغناء بالفوم والاحتفال بنهاية عام دراسي كامل.

وخرج عدد كبير من الطلاب بعد الامتحانات للتنزه ونزول مياه البحر والاستحمام والاستمتاع بإجازة الصيف، خاصة قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة وبدء تنسيق الكليات لجميع الطلاب.