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مصرع طالب دهسا تحت عجلات قطار قنا

كتب:

رجب آدم
09:27 ص | الإثنين 11 يوليو 2022
قطارات الصعيد

قطارات الصعيد

لقي طالب مصرعه صباح اليوم، بعدما اصطدم به قطار 187 الروسي، أثناء عبوره مزلقان قرية الشيخية بمركز قفط، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بمصرع طالب أسفل عجلات قطار روسي أثناء عبوره مزلقان بمركز قفط. 

الضحية طالب 16 عاما

وتبين أن الضحية «أحمد حامد علي»، 16 عاما، طالب، مقيم قرية كلاحين قفط، دهسه القطار رقم 187، أثناء عبوره مزلقان الشيخية.

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمي، حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

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