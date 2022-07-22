سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 22-7-2022 في محلات الصاغة

ما زالت أسعار الذهب تشهد حالة من عدم الاستقرار فى البورصات العالمية، خلال اليوم نفسه لأكثر من مرة، لاسيما مع الأحداث العالمية المتعددة ومنها استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على الأسعار عالميًا.

وفي هذا الإطار، تحرص بوابة «الوطن» على تقديم ما يهم القراء بشكل يومي، لذا يرصد هذا التقرير سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو 2022، الذي ما زال فى حالة تذبذب طفيف، وجاء كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو نحو 981 جنيهًا للبيع، و987 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بين 841 جنيهًا للبيع و846 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

أما سعر جرام الذهب من عيار 24 بلغ 1121 جنيهًا للبيع، و1128 جنيهًا للشراء، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة بين 1,121,143 جنيه لعمليات البيع، و1,128,000 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب اليوم الجمعة 7,896 جنيهًا للشراء، و7,848 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

وتباين سعر الذهب عيار 24 في أسواق المال اليوم الجمعة، إذ بلغ 1,044 جنيهًا، بما يعادل 55.14 دولار داخل أسواق المال، كما سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 782.81 جنيه، وبهذا يعادل 41.36 دولار، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 913.29 جنيه أي ما يعادل 48.25 دولار، كما سجل سعر الجنيه الذهب 7,306 جنيه، بما يعادل 386.02 دولار.