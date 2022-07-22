تراجع الطلب على الشوكولاتة عالميًا بسبب الغلاء.. وهبوط أسعار الكاكاو

تراجع الطلب على الشوكولاتة عالميًا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في معظم الاقتصادات الكبيرة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، وفقا لما ذكرته مؤسسة «تريدينج إيكونوميكس».

وانعكس ذلك التراجع على أسعار الكاكاو، حيث انخفضت العقود الآجلة للكاكاو في بورصة «إنتركونتيننتال»، بالقرب من أدنى مستوى لها في عام واحد عند 2300 دولار للطن بعد أن أظهرت بيانات حكومة ساحل العاج أن المزارعين أرسلوا إجمالي 2.35 مليون طن متري من الكاكاو إلى موانئ ساحل العاج في الفترة من 1 أكتوبر إلى 17 يوليو، بزيادة 0.4٪، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

تقليص الطلب من الشركات الكبرى

وقالت المؤسسة: «على صعيد الطلب، صرحت شركات الشوكولاتة الكبرى أن العملاء يقلصون من شراء الشوكولاتة».

وفي الوقت نفسه، عكست البيانات الصادرة عن رابطة الكاكاو الأوروبية أن الكاكاو المطحون في أوروبا ارتفع في الربع الثاني بنسبة 2٪ عن العام السابق إلى 364081 طنًا.

وتوقعت «تريدينج إيكونوميكس»، أن يتم تداول الكاكاو عند 2372.53 دولار للطن بحلول نهاية الربع الجاري، كما رجحت أن يتم تداول السعر عند 2534 في غضون 12 شهرًا.

وعلى المستوى التاريخي وصل الكاكاو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5379 في يوليو من عام 1977، ويتم تداول الكاكاو في بورصة نيويورك التجارية «نايمكس»، وبورصة «إنتركونتيننتال»، في لندن، وتعتمد الأسعار في نيويورك على سوق جنوب آسيا والأسعار في لندن تعتمد على الكاكاو من إفريقيا.

ساحل العاج وغانا.. أكبر منتجي الكاكاو

ويبلغ حجم كل عقد كاكاو في بورصة نايمكس 10 أطنان مترية، ويعد أكبر منتجي الكاكاو هما ساحل العاج وغانا اللذان يمثلان معًا أكثر من 60٪ من الإنتاج العالمي، ومن بين المنتجين الرئيسيين الآخرين إندونيسيا ونيجيريا والكاميرون والإكوادور والبرازيل.

وعلى الرغم من أن الكاكاو هو أحد أصغر أسواق السلع اللينة في العالم، إلا أن له آثارًا عالمية على منتجي الأغذية والحلوى، وصناعة التجزئة.