4 أسباب وراء تراجع أسعار الكاكاو إلى أقل مستوى لها خلال 6 أشهر

تراجعت عقود الكاكاو الآجلة إلى أقل من 2400 دولار للطن، وهو أدنى مستوى لها في 6 أشهر، وانخفض بأكثر من 20% من أعلى مستوى في 4 سنوات عندما سجل 3054 دولارًا للطن في نوفمبر من العام الماضي، وسط علامات على ضعف الطلب العالمي.

ارتفاع المخزون وتراجع الطلب

وأظهرت أحدث البيانات أن مخزونات الكاكاو ارتفعت إلى أعلى مستوى في 10 أشهر ونصف عند 5.817 مليون كيس، ما يعكس الطلب الضعيف، في الوقت نفسه، أبلغ المزارعون في ساحل العاج وغانا، أكبر منتجي الكاكاو في العالم، عن ظروف مناخية مواتية من شأنها أن تعزز محصول الكاكاو.

تراجع أسعار الأسمدة والشحن

وتراجعت أسعار الأسمدة في أمريكا الشمالية بنسبة 24% من أعلى مستوى سجلته في مارس الماضي، ما رفع الآمال بتحسين جودة وكمية الإنتاج، كما انخفض السعر الفوري لحاويات الشحن بنسبة 26% منذ أعلى مستوى له في سبتمبر 2021، ما من شأنه أن يخفض أسعار الشحن ويعزز التداول.

توقعات بارتفاع طفيف خلال عام

تاريخياً، وصل سعر طن الكاكاو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5379 دولار أمريكي في يوليو من عام 1977، وسط توقعات بتداول الكاكاو عند 2439.51 دولار أمريكي للطن متري بحلول نهاية هذا الربع «أبريل – يونيو 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics وسط توقعات أن يتم تداوله عند 2603.98 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.

ويجري تداول الكاكاو في بورصة نيويورك التجارية «نايمكس»، وبورصة إنتركونتيننتال ICE في لندن، وتعتمد الأسعار في نيويورك على سوق جنوب آسيا والأسعار في لندن تعتمد على الكاكاو من أفريقيا، ويبلغ حجم كل عقد كاكاو في بورصة نايمكس 10 أطنان.

تضم قائمة أكبر منتجي الكاكاو ساحل العاج وغانا ويمثلان معًا أكثر من 60% من الإنتاج العالمي، والمنتجون الرئيسيون الآخرون «إندونيسيا ونيجيريا والكاميرون والإكوادور والبرازيل»، وعلى الرغم من أن الكاكاو هو أحد أصغر أسواق السلع الخفيفة في العالم، إلا أن له آثارًا عالمية على منتجي الأغذية والحلوى، وصناعة التجزئة.