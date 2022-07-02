توقعات بارتفاع سعر الكاكاو عالميا.. ضعف الإنتاج السبب

تداولت العقود الآجلة للكاكاو، أمس الجمعة حول 2400 دولار للطن، حيث كادت المخاوف من انخفاض الإمدادات من كبار المزارعين تعويض احتمالات ضعف الطلب.

انخفاض الإنتاج العالمي

قدر المصدرون أن المزارعين أرسلوا إجمالي 1.97 مليون طن متري من حبوب الكاكاو إلى موانئ ساحل العاج - أكبر الدول إنتاجاً - في الفترة من 1 أكتوبر إلى 26 يونيو الماضي، بانخفاض 4.9% عن نفس الفترة من العام الماضي.

الأسعار أقل من أعلى مستوى في عامين

في غانا المجاورة - ثاني أكبر الدول إنتاجاً - أفادت التقارير أن محصول 2021/2022 شهد انخفاضًا كبيراً إلى حوالي 800000 طن مقارنة بالحجم التاريخي البالغ 1.047 مليون طن المسجل خلال عام 2020/21، ومع ذلك، لا تزال العقود الآجلة للكاكاو منخفضة بأكثر من 10% من أعلى مستوى لها في عامين عند 2786 دولارًا في فبراير 2020، حيث ارتفعت المخزونات في المستودعات المرخصة بشكل ملحوظ مقارنة بالموسم الماضي في نفس الوقت.

توقعات بارتفاع سعر الطن

تاريخياً، وصل طن الكاكاو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5379 دولار أمريكي في يوليو من عام 1977، ومن المتوقع أن يتم تداول الكاكاو عند 2503.67 دولار أمريكي للطن المتري بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول للطن عند 2614.89 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.

يجرى تداول الكاكاو في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) وبورصة إنتركونتيننتال (ICE) في لندن، وبينما تعتمد الأسعار في نيويورك على سوق جنوب آسيا والأسعار في لندن تعتمد على الكاكاو من إفريقيا.

يبلغ حجم كل عقد كاكاو في بورصة نايمكس 10 أطنان مترية، وتضم قائمة أكبر منتجي الكاكاو دد ساحل العاج وغانا اللذان يمثلان معًا أكثر من 60٪ من الإنتاج العالمي، ومن بين المنتجين الرئيسيين الآخرين: إندونيسيا ونيجيريا والكاميرون والإكوادور والبرازيل.

على الرغم من أن الكاكاو هو أحد أصغر أسواق السلع الخفيفة في العالم، إلا أن له آثارًا عالمية على منتجي الأغذية والحلوى، وصناعة التجزئة حول العالم.