غرق شابين في شاطئ السلام بالإسكندرية.. ارتفاع الضحايا إلى 3 خلال 24 ساعة

لقى شابين مصرعهما غرقا، اليوم بشاطئ السلام في منطقة أبو يوسف غرب الإسكندرية، وذلك عقب نزولهما إلى بحر الإسكندرية قبل موعد المنقذين، حيث تم انتشال جثمان أحدهما بينما يجرى البحث عن الآخر حاليا، ليرتفع عدد ضحايا شاطئ السلام إلى 3 منذ أمس، إذ لقى شاب أيضاً مصرعه نتيجة نزوله الشاطئ نفسه قبل موعد المنقذين، أمس.

غريقان في شاطئ السلام

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، وصل للفريق استغاثة للبحث عن جثمان شاب غريق يدعى سامح محمد السيد شلبي، 20 سنة، لقى غرقه منذ الساعة 6 صباح اليوم الجمعة في شاطىء السلام أبو يوسف، وذلك بعد غرقه برفقة صديقه واللذان لقيا مصرعهما سويا صباح اليوم، وظهور جثمان الآخر بينما يجرى البحث عن جثمان الأول.

تكثيف البحث عن جثمان شاطئ السلام

وأضاف المالحي لـ«الوطن»، أنه تم إبلاغ الغواصين من أجل سرعة الوصول لمكان الغرق وانتشال جثمانه قبل غروب شمس اليوم، لافتا إلى أن هذا الأمر مشابه لما حدث أمس، إذ جاء شاب من القاهرة ويدعى عبدالله محمود محمد عبدالفتاح، 17 سنة، ولقى غرقه في الساعة 6 صباح أمس في شاطئ السلام في أبو يوسف، وتم انتشال جثمانه فجر اليوم.

أمواج متوسطة غرب الإسكندرية

ويأتي ذلك بعدما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن وجود أمواج متوسطة غربا لليوم الثاني على التوالي وهو الأمر الذي تبعه عدد من التحذيرات أبرزها الالتزام بتعليمات المنقذين والسؤال عند دخول الشاطئ بالأماكن المتاح النزول فيها وحالة البحر، والنزول خلال توقيت عملهم من السابعة صباحا حتى السابعة مساء، وهو ما لم يحدث أمس أو اليوم من قبل الشباب الغرقى.