«كيرة والجن» بالمركز الثالث في قائمة الأعلى إيراد بالسينما المصرية

نجح فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد في الوصول إلى المركز الثالث بقائمة الأفلام الأعلى إيرادات في السينما المصرية، وذلك بعدما تجاوزت إيرادات الفيلم حاجز الـ79.5 مليون جنيه، في بداية الأسبوع الرابع في الدور العرض السينمائي، ليزيح فيلم «كازابلانكا» للمخرج بيتر ميمي، إنتاج عام 2019، إلى المركز الرابع بإيرادات 79.1 مليون جنيه.

حقق فيلم «كيرة والجن» حتى نهاية أسبوعه الثالث في السينمات 77.8 مليون جنيه، ومع أول أيام الأسبوع الرابع، أمس الخميس، حقق مليون و650 ألف جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم لـ 79.5 مليون جنيه.

كريم عبدالعزيز وأحمد عز يتصدران المراكز الـ3 الأولى في قائمة الأعلى إيرادات في السينما المصرية

ولا يعتبر «كيرة والجن» هو التواجد الوحيد للثلاثي مروان حامد وأحمد مراد وكريم عبدالعزيز، في قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في السينما المصرية، حيث يتصدر فيلمهم «الفيل الأزق 2» إنتاج 2019، القائمة بإيرادات 103.6 مليون جنيه، بينما يتواجد أحمد عز بطل «كيرة والجن» بفيلم «ولاد رزق 2» للمخرج طارق العريان، إنتاج العام نفسه، في القائمة بـ 100.7 مليون جنيه.

7 أفلام لـ أحمد عز في قائمة الأعلى إيراد.. و6 أفلام لـ كريم عبدالعزيز

ولم يكن ذلك التواجد الوحيد للنجمين، حيث جاءت أفلامهم ضمن القائمة التي ضمت 50 فيلما، من بينهم فيلم «الممر» للمخرج شريف عرفة، بطولة أحمد عز في المركز الخامس بإبرادات 74.4 مليون جنيه، وفيلم «العارف» للمخرج أحمد علاء في المركز التاسع بـ 59.9 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدد من الأفلام منها «الخلية»، «الجريمة» و«ولاد رزق».

أما أفلام كريم عبدالعزيز جاءت في أكثر من مركز داخل القائمة، منها «نادي الرجال السري» في المركز الثامن بـ 59.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، «الفيل الأزرق»، و«ولاد العم».