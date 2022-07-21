سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 21-7-2022 في محلات الصاغة

ما زالت أسعار الذهب تشهد تغيرا مستمرا لأكثر من مرة يوميا، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، نظرًا لتأثيرها على الأسعار العالمية للذهب، لذا يبحث الناس عن سعر جرام الذهب عيار 21 والأعيرة الأخرى.

وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يهم المتابعين والقراء بشكل يومي، نكشف من خلال هذا التقرير سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس الموافق 21 يوليو، الذي شهد تذبذبا طفيفا حتى كتابة هذه السطور، وجاء كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الخميس الموافق 21 يوليو نحو 978 جنيهًا للبيع، و982 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب من عيار 18 بين 838 جنيهًا للبيع و842 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 1118 جنيهًا للبيع، و1122 جنيهًا للشراء، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الخميس بين 1,1177,000 جنيه لعمليات البيع، و1,122,571 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب اليوم الخميس، 7824 جنيهًا للشراء، و7856 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

تباين ملحوظ شهده سعر الذهب عيار 24 في أسواق المال اليوم الخميس، إذ بلغ 1322 جنيهًا، بما يعادل 54.49 دولار داخل أسواق المال، كما سجل سعر جرام عيار 18 نحو 773.48 جنيه، وأصبح يعادل 40.84 دولار، وسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 902.86 جنيه بما يعادل 47.20 دولار، وسعر الجنيه الذهب 7,721 جنيه، بما يعادل 381.08 دولار.