وظائف خالية بالقطار الكهربائي الخفيف.. «اعرف الشروط والتخصصات»

أعلنت شركة RATP الفرنسية العالمية المسؤولة عن إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائي الخفيف، وجود وظائف خالية منها سائقون ومشرفو وعمال محطات.

وقالت شركة RATP الفرنسية العالمية، إنه تم إتاحة الوظائف الخالية عبر موقعها الإلكتروني، ومنها سائقون ومشرفو محطات وخدمة الزبائن وأعمال الصيانة.

6 شروط لوظائف القطار الخفيف

وحددت الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف، شروط الالتحاق بالوظائف الخالية، وهي:

1- لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 21 عاما ولا يزيد عن 40.

2- الحصول على مؤهل مناسب في مجال هندسة الميكانيكا أو الكهرباء للتقديم في وظائف خالية.

3- القدرة على العمل كجزء من فريق.

4- فترة تدريب تصل إلى 6 أشهر، ويحق للشركة رفض إتمام التعاقد خلال هذه المدة.

5- القدرة على التعامل مع الضغوط والمواقف الحرجة.

6- المرونة في العمل في أنماط التحول حسب خطة التطوير.

إجراءات صارمة لمواجهة كورونا

وأكد مصدر مسؤول في الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائي الخفيف، أن حركة القطارات منتظمة ولا توجد أي معوقات تؤثر على سير الحركة، مشيرا إلى أن هناك إجراءات صارمة يتم تنفيذها داخل القطارات والمحطات لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على أمن وسلامة الركاب والعاملين.