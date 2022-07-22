محمد إمام عن تعاونه مع حسين المنباوي في «عمهم»: من أهم المخرجين حاليا

أعرب الفنان محمد عادل إمام، عن سعادته ببداية عرضه فيلمه الجديد «عمهم» في السينمات ودور العرض في الدول العربية مثل دبي والسعودية، مشيرًا إلى أنه سعيد للغاية بردود الأفعال القوية التي حصدها الفيلم منذ طرحه.

محمد إمام: سعيد ومتفائل بعرض عمهم في الدول العربية

وقال محمد إمام خلال لقائه في أحد البرامج: «متحمس جدًا أشوف الجمهور العربي وأشوف إقبالهم على الفيلم، لأن الجمهور العربي ذواق جدا للأعمال الفنية وبيحب يضحك، وأنا سعيد جدا ومتفائل إني جاي أفتتح الفيلم في الدول العربية».

وعند سؤاله على كيفية اختياره للأعمال الفنية، أشار إلى أنه يهتم في البداية بالورق والسيناريو ومخرج العمل، موضحًا: «لما باجي أدخل أي عمل ببص الأول على الورق لأنه أهم حاجة هو دا بداية الحكاية، ولما بقرأ السيناريو ببدأ اتخيل الفيلم في السينما الناس هتكون شايفاه ازاي، هيعجبهم ولا لا، وتاني حاجة المخرج لأنه أهم حاجة في الفيلم، والفيلم بيكون رؤيته الخاصة ووجهة نظره».

«إمام» يشيد بتعاونه مع المخرج حسين المنباوي

كما أشاد «إمام»، بالمخرج حسين المنباوي، وتعاونه معه مجددًا بعد فيلم «ليلة هنا وسرور»، قائلًا: «سعيد إن دا تاني عمل ليا مع حسين المنباوي، بعد ليلة هنا وسرور، وأنا بحب حسين جدا وشايفه من أهم المخرجين الموجودين دلوقتي».

يذكر أن فيلم «عمهم»، جرى طرحه في دور العرض السينمائية المصرية في موسم عيد الأضحى المبارك لينافس فيلمي «كيرة والجن» للفنان كريم عبدالعزيز وأحمد عز، و«بحبك» للفنان تامر حسني.

أبطال فيلم «عمهم»

فيلم «عمهم» من بطولة محمد إمام، هدى المفتي، محمد لطفي، سيد رجب، ومحمود حافظ، وآيتن عامر، والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي.