تعرف على التحويلات المرورية في الجيزة.. تبدأ من اليوم وتنتهي في سبتمبر

كشفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن تحويلات مرورية جديدة بسبب تنفيذ الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد في محافظة الجيزة، وذلك بدءً اليوم ولمدة 45 يوماً، لذا تستعرض «الوطن» خريطة التحويلات المرورية الكاملة لمواجهة أي كثافات في الطرق وتيسيير حركة المرور.

تفاصيل الغلق تنفيذاً لأعمال محور 26 يوليو الجديد

يتم غلق بعض الطرق وعمل تحويلات مرورية، بسبب تنفيذ العديد من الأعمال الإنشائية الخاصة بمحور 26 يوليو الجديد وتحديداً «كوبري تقاطع محور 26 يوليو، وذلك وصولاً إلى شارع أحمد عرابي ومروراً بـ أعلى منطقة البراجيل»، كما سيتم غلق كلى في شارع رقم 2 دائرة، وذلك بداية من تقاطعه مع شارع يوجد خلف «حديقة سفاري بارك» وحتى شارع «المطار» فقط، وذلك على مدار 45 يوماً بدأت من صباح اليوم الجمعة وحتى يوم الأحد الموافق 4 من شهر سبتمبر المقبل.

التحويلات المرورية في محافظة الجيزة

وحسبما أعلنت الإدارة العامة للمرور، فان التحويلات المرورية تكون كالتالي:

- من يأتي من مناطق عزبة المطار ويريد السير في اتجاه كوبري أحمد عرابي وأيضاً شارع أحمد عرابي، عليه أن يتجه يساراً في شارع خلف حديقة سفاري بارك ثم عليه الدخول يميناً في اتجاه كوبري أحمد عرابي، ثم الوصول إلى شارع أحمد عرابي.

- من يأتي من مناطق عزبة المطار ويريد السير في اتجاه مناطق البراجيل عليه أن يتجه يساراً في شارع خلف حديقة سفاري بارك ثم عليه الدخول يميناً في اتجاه كوبري أحمد عرابي وبعدها استكمال السير في شارع أحمد عرابي حتى الوصول إلى فتحة الدوران الأولى ثم الدوران والعودة مرة ثانية في شارع أحمد عرابي، بعد ذلك يجب الصعود أعلى كوبري أحمد عرابي مرة ثانية في اتجاه المنزل المؤدي لشارع المطار في اتجاه منطقة البراجيل.

- من يأتي من شارع أحمد عرابي ويريد السير في اتجاه مناطق عزبة المطار عليه الصعود إلى أعلى كوبري أحمد عرابي وثم استكمال السير في محور عرابي حتى الوصول إلى ميدان سفاري بارك ثم الدوران والعودة مرة ثانية والدخول يميناً في شارع خلف حديقة «سفاري بارك» وصولاً إلى مناطق «عزبة المطار».

- القادم من مناطق البراجيل ويريد السير في اتجاه مناطق «عزبة المطار» عليه الصعود أعلى كوبري أحمد عرابي ثم عليه استكمال السير في شارع أحمد عرابي حتى الوصول إلى فتحة الدوران الأولى ثم الدوران والعودة مرة ثانية في شارع أحمد عرابي والصعود ثانية إلى أعلى كوبري «أحمد عرابي» واستكمال السير في محور عرابي باتجاه ميدان «سفاري بارك» ثم الدوران والعودة مرة ثانية والدخول يميناً في شارع خلف حديقة «سفاري بارك» والوصول إلى مناطق عزبة المطار.