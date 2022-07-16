لجنة فنية من خبراء المرور تعاين سيارة ملاكي تسببت في إصابة 5 بالشيخ زايد

انتدبت جهات التحقيق لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة سيارة تسببت في إصابة 5 مواطنين بمنطقة الشيخ زايد، لبيان ما إن كان بها عطل فني تسبب في وقوع الحادث من عدمه، وطلبت تقرير تحليل المواد المخدرة لبيان ما إن كان قائد السيارة تحت تأثير أي من المواد المخدرة أو الكحوليات وقت وقوع الحادث من عدمه، كما أرسلت مندوبين عنها لسماع أقوال من تسمح حالته الصحية من المصابين حيال وقوع الحادث.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات النجدة في الجيزة قد تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الضبعة التابع لدائرة مدينة الشيخ زايد، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، انتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد لإسعافهم.

المرور ترفع آثار الحادث

ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالأوناش وفرقة من رجال المرور قاموا برفع الحطام وإزالة آثار الحادث، تمكنوا في إعادة حركة المرور لطبيعتها.

تحريات المباحث: السائق تجاوز السرعة المقررة على الطريق

وكشفت التحريات الأولية التي قام بها رجال المباحث أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائد الملاكي، مع تجاوزه السرعة المقررة للسير على الطريق الأمر الذي أفقده القدرة على التحكم بالسيارة وأدى لانقلابها وإصابة 5 أشخاص.

النيابة تستمع لأقوال شهود العيان

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على السيارة، واستدعت عدداً من شهود العيان الذين توافقت ظروف تواجدهم وقت وقوع الحادث لسماع أقوالهم حيال تلك الواقعة، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث تمهيداً لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة، وكلفت رجال المباحث بسرعة إجراء تحرياتها لمعرفة إن كان هناك شبهة جنائية حيال وقوع الحادث من عدمه، وموافاة النيابة بالمستجدات، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.