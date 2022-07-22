محمد إمام: إثبات نفسي بعيدا عن اسم والدي لم يكن سهلا

نشر محمد عادل إمام، صورة تجمعة بلوحة مرسومة لوالده الفنان الكبير عادل إمام، عبر خاصية «ستوري» عبر حسابه على «إنستجرام»، وجاء ذلك على هامش العرض الخاص لإطلاق فيلمه الأحدث «عمهم» للمخرج حسين المنباوي، في المملكة العربية السعودية.

تجمع الفنان محمد عادل إمام علاقة مميزة بوالده، وأشار الفنان الشاب إلى أنه واجه تحديات صعبة بسبب وجود اسمه بجانب اسم «الزعيم»، قائلا: «كلمة ابن عادل إمام كانت مشكلة أمامي، واحتاج الأمر وقتا ومجهودا حتى أستطيع إثبات نفسي كممثل بعيدا عن اسم والدي، أنا لم أدخل المجال بسبب بحثي عن الشهرة، ولكني أحب الفن والتمثيل جدا».

محمد إمام: لم أدخل المجال الفني بحثا عن الشهرة

محمد إمام يتحدث عن كواليس نجاحه وعلاقته بوالده الفنان القدير عادل إمام في لقاء حصري لــ #MBCTrending#MBC4

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كشف محمد إمام عن قلقه طوال الوقت فيما يتعلق خطواته داخل المجال، في لقاء مع برنامج «تريندينج»: «الشغلانة كلها قلق بداية من التحضيرات والتصوير، وبعد انتهاء التصوير يكون هناك قلق حتى موعد عرض الفيلم لمعرفة رد فعل الجمهور، ثم القلق حول الخطوة المقبلة، وأنا أشعر بالقلق بسبب حبي للعمل الذي دخلته منذ طفولتي وإثبات نفسي لم يكن أمرا سهلا».

«عمهم» يحقق 27 مليون جنيه في السينمات.. ومحمد إمام: سعيد بالإيرادات

ونجح فيلم «عمهم» في تحقيق إيرادات جيدة خلال فترة عرضه في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى، ووصل إجمالي إيرادات الفيلم على مدار 3 أسابيع لـ27 مليون جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع، وكشف إمام رضائه عن الإيرادات في تدوينة عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلا: «سعيد بكل كلامكم الحلو على الفيلم.. والإيرادات العالية اللي عملها في مصر أول كام يوم».