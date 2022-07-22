مستوطنون إسرائيليون يقطعون 30 شجرة زيتون من أراضي «ترمسعيا»

أقدم مستوطنون إسرائيليون على قطع العشرات من أشجار الزيتون، اليوم، في أراضي المواطنين الفلسطينيين ببلدة «ترمسعيا»، شمال شرق محافظة رام الله والبيرة بفلسطين.

ووفقًا لما نقلته وكالة «معًا» الفلسطينية، فإن مصدر محلي أفاد بأن عددا من مستوطني «عادي عاد»، المقامة على أراضي الفلسطينيين تسللوا مع ساعات الفجر إلى منطقة سهل ترمسعيا.

قطع وكسر 30 شجرة زيتون

وأضاف المصدر المحلي أن المستوطنين، قطعوا 30 شجرة زيتون، تبلغ أعمارها 25 عاما، عرف من بين أصحابها المواطن الفلسطيني شكري سعيد زعتر، مضيفًا أن المستوطنين أغلقوا طريق أبو عين القريبة من السهل بالحجارة، لمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.

ولفت المصدر إلى أنهم نصبوا قبل فترة عددا من الخيام فوق الأراضي المحاذية للمستوطنة المذكورة بهدف الاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني.

450 شجرة في منطقة السهل

جدير بالذكر أن المستوطنين الإسرائيليين صعدوا من اعتداءاتهم على أراضي المواطنين الفلسطينية، حيث اقتلعوا في الأونة الأخيرة 450 شجرة بمنطقة السهل بالإضافة إلى قص السياج المحيط بالأرض، وتخريب خزانات المياه.