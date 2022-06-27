مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قرية جنوب نابلس

هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء أمس الأحد، منازل تعود لفلسطينيين في قرية مادما جنوب «نابلس» بالضفة الغربية المحتلة وقذفوها بالحجارة، ما دفع الأهالي للتصدي لهم.

من جانبه، حذر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، من ارتكاب المستوطنين جرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، داعيا إلى ضرورة تفعيل لجان الحراسة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أسيرا محررا على حاجز عسكري

بدورها، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، أسيرا محررا يدعى «يزن مؤيد السعدي» يبلغ من العمر«27 عاما» من مخيم جنين، على حاجز عسكري أقامته على طريق«نابلس- جنين»، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وفي قطاع غزة المحاصر، أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه مراكب الصيادين جنوب غزة، وأجبرتهم على مغادرة بحر محافظة رفح جنوب القطاع.

من جانبها، بدأت وزارة قضاء الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي تسجيل ملكية المنطقة المحاذية لـ «المسجد الأقصى المبارك» باسم أشخاص يهود، فيما قالت وكالة «معا» الفلسطينية، إن من المتوقع أن يثير التسجيل احتجاجا الأوقاف في القدس المحتلة وكذلك الأردن حيث يستهدف العديد من الأراضي التي يسعى الاحتلال إلى تهويدها في القدس.

وتشمل العملية، الأراضي الواقعة ضمن مخطط «الحديقة القومية» حول أسوار البلدة القديمة جنوب «الأقصى»، فيما أشارت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، إلى أن عملية التسجيل انتهت تقريبا في «حي الشيخ جراح» في القدس المحتلة، موضحة أنه تم تسجيل جميع الأراضي تقريبًا باسم ملاك يهود.

من جانبه، دعا رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، أمس الأحد، الفلسطينيين في لبنان إلى أن يجهزوا أنفسهم فالعودة باتت قريبة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

من جانبها، كرمت الفنانة الفلسطينية، مريان حنضل، عائلة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة ممثلة بشقيقها أنطون وكريماته لينا أبو عاقلة ولارين أبو عاقلة درع رمزي تقديري للصمود عن روح الشهيدة الفلسطينية، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

بدوره، نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فجر اليوم الاثنين، رئيس جهاز الحرس الرئاسي السابق، عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» اللواء فيصل أبو شرخ، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 74 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

لجنة تصادق على مشروع قانون يمنع الشخص المتهم جنائيا من تشكيل حكومة إسرائيل

وفي سياق آخر، قالت هيئة البث الإسرائيلي «كان»، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت يفكر في اعتزال الحياة السياسية، فيما صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، على مشروع قانون يمنع أي شخص متهم جنائيا من تشكيل حكومة فيما يعرف باسم «قانون المتهم».

وسيمنع القانون في حال تم تمريره رئيس حزب «الليكود»، زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، من تشكيل حكومة في حال فوزه بالانتخابات نظرا لمحاكمته في قضايا فساد.

وقدم عضوا برلمان الاحتلال الإسرائيلي عن حزب «ميرتس» اليساري جابي لاسكي، وعن حزب «يسرائيل بيتنا» إيلي إفيدار، مشروع القانون، فيما قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن القانون سيطرح للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية في «الكنيست».

تراجع أصول يحتفظ بها الإسرائيليون في الخارج إلى حوالي 694 مليار دولار

من جانبه، أعلن «بنك الاحتلال المركزي»، تراجع رصيد الأصول التي يحتفظ بها الإسرائيليون في الخارج إلى حوالي 694 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2022، مرجعا السبب إلى انخفاض أسعار الأوراق المالية الأجنبية التي يحتفظ بها الإسرائيليون.

وقال بنك الاحتلال، إن الرقم يمثل انخفاضا قدره 17 مليار دولار أمريكي، أو 2.4%، من أعلى مستوى سُجل في نهاية العام الماضي 2021 «711 مليار دولار».