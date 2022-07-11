مستوطنون إسرائيليون يقتلعون 450 شجرة شمال رام الله

أقدم مستوطنون إسرائيليون، اليوم، على اقتلاع 450 شجرة في منطقة السهل، الواقعة بين أراضي «ترمسعيا والمغير»، شمال مدينة «رام الله» الفلسطينية.

مستوطنو «عادي عاد»

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، قال محمد علوان، منسق جمعية المزارعين الفلسطينيين الخيرية، إنّ عددًا من المحتلين لـ مستوطنة «عادي عاد»، التي أقيمت على أراضي بلدتي المغير وترمسعيا، اقتحموا «منطقة السهل»، واقتلعوا 200 شجرة زيتون تعود للمواطن طلال جبارة من ترمسعيا بالإضافة إلى 250 شجرة برقوق ودراق وعنب ولوزيات تعود للمواطن الفلسطيني محمد السويكي.

الاعتداء ليس الأول

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، قال علوان إن هذا ليس الاعتداء الأول على تلك المنطقة، مشيرًا إلى أن مستوطنين قاموا قبل عدة أيام بإحراق مركبة في ترمسعيا، وأضافت الوكالة الرسمية إن المستوطنين اعتدوا أيضًا على امرأة مسنة وأبنائها، بحماية جنود الاحتلال.