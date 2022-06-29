رئيس التحرير

محمود مسلم

مستوطنون يهاجمون مخيما للأطفال في الخليل

كتب:

محمد الليثي
02:38 م | الأربعاء 29 يونيو 2022
مستوطنون إسرائيليون

مستوطنون إسرائيليون

نفذ مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، هجومًا على مخيما للأطفال، في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

الهجوم على مخيم لتحفيظ القرآن

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، ذكرت منسقة المخيم أريج الجعبري، أنَّ مجموعة من المستوطنين، هاجموا بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، عددا من الأطفال الملتحقين بمخيم لتحفيظ القرآن أثناء توجههم للمسجد.

عبارات نابية وعنصرية

وأضافت أنَّ المستوطنين اعتدوا عليهم بالشتم والعبارات النابية والعنصرية، وأطلقوا كلابهم تجاههم، ما أثار حالة من الرعب والهلع الشديد لديهم.

يُشار إلى أنَّ هؤلاء المستوطنين كانوا قد استولوا في وقت سابق على عمارة الرجبي في منطقة الراس بالخليل، وينفذون اعتداءاتهم بحق المواطنين بشكل مستمر.

اقرأ المزيد:

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قرية جنوب نابلس

مستوطنون يقتحمون قرية «الباذان» الفلسطينية في حماية قوات الاحتلال

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على رعاة الأغنام شرق بيت لحم

مستوطنون يقتحمون باحات «الأقصى» تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011