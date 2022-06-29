مستوطنون يهاجمون مخيما للأطفال في الخليل

نفذ مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، هجومًا على مخيما للأطفال، في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

الهجوم على مخيم لتحفيظ القرآن

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، ذكرت منسقة المخيم أريج الجعبري، أنَّ مجموعة من المستوطنين، هاجموا بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، عددا من الأطفال الملتحقين بمخيم لتحفيظ القرآن أثناء توجههم للمسجد.

عبارات نابية وعنصرية

وأضافت أنَّ المستوطنين اعتدوا عليهم بالشتم والعبارات النابية والعنصرية، وأطلقوا كلابهم تجاههم، ما أثار حالة من الرعب والهلع الشديد لديهم.

يُشار إلى أنَّ هؤلاء المستوطنين كانوا قد استولوا في وقت سابق على عمارة الرجبي في منطقة الراس بالخليل، وينفذون اعتداءاتهم بحق المواطنين بشكل مستمر.