تعرف على موعد ومكان عزاء والدة الفنانة نهلة سلامة

يبحث قطاع كبير من الجمهور عن موعد ومكان عزاء والدة الفنانة نهلة سلامة التي غابت عن عالمنا بعد صراع مع المرض مساء أمس الخميس.

مراسم تشييع جثمان والدة نهلة سلامة

وانتهت مراسم تشييع جثمان الراحلة منذ قليل بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط غياب كبير لنجوم الفن، بالإضافة إلى انهيار ابنتها الفنانة نهلة سلامة خلال توديعها إلى مثواها الأخير.

وقالت سلامة: «ربنا يرحمها.. إن شاء الله العزاء في البيت، الحمد لله على كل شيء، بشكركم وبشكر كل اللي دعمني في الأزمة دي».

موعد ومكان عزاء والدة الفنانة نهلة سلامة

وفيما يتعلق بموعد ومكان عزاء والدة الفنانة نهلة سلامة، يقام العزاء مساء اليوم بمنزل الراحلة في شارع الحجاز بجامعة الدول بجوار مبنى الفؤاد الإداري، وذلك حسب ما أعلنت نهلة سلامة خلال تشييع جثمان والدتها.

وفاة والدة الفنانة نهلة سلامة

وكشفت «سلامة»، عن وفاة والدتها عبر حسابها بموقع «الفيسبوك»، معبرة عن افتقادها الشديد لها، وقالت: «إنا لله وانا اليه راجعون، حبيبتي يا أمي وعشقي وكل حياتي الله يرحمك ويحسن إليكي».

أخر أعمال نهلة سلامة

يذكر أن آخر أعمال نهلة سلامة مشاركتها في مسلسل «نقل عام» الذي عرض عبر شاشة قناة ON قبل الموسم الرمضاني، وشارك في بطولة المسلسل كل من: «محمود حميدة، إيهاب فهمي، دينا، سميحة أيوب، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيي الدين، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من وليد خيري وإخراج عادل أديب».

وأعربت الفنانة نهلة سلامة خلال تصريح سابق لـ «الوطن» عن سعادتها البالغة بالمشاركة في المسلسل، إذ جسدت دور زوجة الفنان محسن محيي الدين خلال الأحداث.