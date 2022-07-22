وفاة رئيس قرية قمبش في بني سويف إثر أزمة صحية مفاجئة

توفي رئيس قرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، إثر أزمة صحية مفاجئة، وجرى تشييع جنازته إلى مدافن أسرته، بمشاركة قيادات محافظة بني سويف وسط حالة من الحزن التي انتابت الجميع.

محافظ بني سويف ينيب السكرتير المساعد حضور الجنازة

وأناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، لتشييع جنازة رئيس قرية قمبش التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، نادي طه، والذي توفي صباح اليوم الجمعة.

السكرتير المساعد لبني سويف يشارك في صلاة الجنازة على رئيس قرية قمبش

وأدى السكرتير العام المساعد صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد بني عتمان، عقب صلاة الجمعة، وذلك في حضور المحاسب مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، ووليد كامل نائب رئيس مركز ومدينة ببا وعدد من رؤساء قرى الوحدة المحلية ومديري الإدارات والأقسام بالوحدات المحلية.

محافظ بني سويف يعرب عن خالص عزائه لأسرة رئيس قرية قمبش

من جانبه أعرب محافظ بني سويف عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيا المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمن على أهله وذويه بنعمة الصبر والاحتساب والسلوان.

وشارك عدد كبير من أهالي قرية قمبش والقرى المجاورة في صلاة الجنازة على الفقيد وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته وسط حالة من الحزن.