إصابة طالبين إثر انقلاب دراجة بخارية في المنيا

أصيب طالبان إثر حادث انقلاب دراجة بخارية بمدينة المنيا، وتم نقلهما للمستشفى وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انقلاب دراجة بحي شاهين بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب دراجة بخارية بحي شاهين بمدينة المنيا، ما تسبّب في إصابة «عاصم. ح. ك» 15 عامًا، طالب، و«يوسف. خ. ش»، 16 عامًا، طالب، مقيمان بمدينة المنيا.

التحفظ على الدراجة تحت تصرف النيابة

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

وأصيب 11 شخصًا، الثلاثاء الماضي، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل قرية الشيخ مبارك التابعة لمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، بسبب انفجار أحد الإطارات.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة سمالوط غرب، بانقلاب السيارة رقم «7684 ن.م.ر» ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الشيخ مبارك.

بالانتقال والفحص تبين إصابة 11 شخصًا بينهم السائق، و3 طلاب، وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسم واشتباه ارتجاج وتم نقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجي.

وأشارت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة مباحث مركز شرطة سمالوط غرب إلى وقوع الحادث بسبب انفجار أحد إطارات السيارة، وفشل سائقها في السيطرة عليها واختلال عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

انتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف، وتقرر التحفظ على السيارة المنكوبة لحين إنهاء الإجراءات القانونية.