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تعرف على إجراءات شركة أتوبيس المنيا عقب قرار النيابة بحبس السائق

كتب:

شيماء دراز
09:03 ص | الجمعة 22 يوليو 2022
أتوبيس حادث المنيا

أتوبيس حادث المنيا

أوضحت الشركة المالكة لأتوبيس حادث أتوبيس المنيا عقب قرار النيابة بحبس سائق الأتوبيس التابع لإحدى الشركات الخاصة بنقل الركاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعقب إعلان إيجابية تحليل مخدرات السائق، قراراتها اتجاه الحادث، ليصرح مايكل ماكس، مدير التشغيل بالشركة، في حديث لـ «الوطن»، بأن الشركة ستنتظر انتهاء التحقيقات كاملة، لتخاطب بقرار النيابة عقب انتهاء التحقيقات مع السائق التابع لشركتهم، شركة التأمين التي تؤمن على ركاب الشركة.

انتظار انتهاء القرار

وأضاف «ماكس» أن التحقيقات لم تنتهِ بعد، وأنها استمرت طوال يومين مع السائق، وقد تم استدعاء عدد من العاملين بالشركة لاستجوابهم من بينهم مدير شؤون العاملين بالشركة، وأن الشركة تتابع التحقيقات من خلال محامي الشركة الخاص الذي يحضر مع السائق وموظفي الشركة، مضيفا أن السائق الخاص بالشركة وسائق النقل، وأكد «ماكس» على عدم تهاون الشركة مع السائق حال إدانته رسميا مع تقديم التعازي لأهالي المصابين والضحايا.

نص قرار النيابة

وكانت قد أمرت النيابة العامة بحبس قائد أتوبيس حادث تصادم المنيا أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وذلك وقد جاء نص البلاغ متضمنا أسباب أنه لتسببه بإهماله ورعونته وعدم احترازه واتباعه للقوانين في وفاة ثلاثة وعشرين شخصًا وإصابة تسعة وعشرين من ركاب الأتوبيس قيادته، بعدما اصطدم بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق حال سيره بسرعة زائدة عن المقررة وبقيادة متهورة، وهو تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة.

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