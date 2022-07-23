كل ما تريد معرفته عن سلالة إنفلونزا الطيور الجديدة بعد ظهورها في الصين

تزايدت مؤشرات البحث على محرك «جوجل» عن السلالة الفرعية من إنفلونزا الطيور الجديدة التي ظهرت في الصين، بعد أن أعلنت وزارة الزراعة الصينية تسجيل أول حالة إصابة بسلالة فرعية من إنفلونزا الطيور الجديدة شديدة العدوى «h5n1» بين الطيور البرية في مقاطعة قينغهاي بشمال غرب الصين، بحسب الموقع «يورونيوز».

السلالة الفرعية من إنفلونزا الطيور في الصين

وقالت الوزارة، إن السلطات الصينية المختصة بالمنطقة أعدمت ما يقرب من 273 طائرا أصيب بالسلالة الفرعية من إنفلونزا الطيور الجديدة «h5n1»، في حين لم يتم التأكد من إصابة الدواجن بالإنفلونزا.

وكشفت دراسة قام بها فريق بحثي صيني، لتحديد الشكل المنهجي لأصل ونشأة السلالة الفرعية من إنفلونزا الطيور «h5n1»، التي أدت إلى الانتشار السريع لإنفلونزا الطيور بين الطيور والدواجن في كل أنحاء العالم، أن السلالة «h5n1» المنتشرة في الوقت الحالي ظهرت في هولندا في أكتوبر 2020، وذلك بصفته إعادة تركيب لسلالة إنفلونزا الطيور h5n8 مع أنواع فرعية أخرى مثل h1n1 وh3n8، وأكدت الطبيبة البيطرية، تشن هوا لان أن سلالة «h5n1»، تسببت في مقتل أكثر من 70 مليونا من الدواجن المحلية في أكبر 4 قارات وهي أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية في 2020.

ما هي أبرز المعلومات عن السلالة الفرعية من إنفلونزا الطيور الجديدة في الصين

وفي السياق ذاته، أضافت «تشن هوا لان»، أن باحثي معهد هاربين للبحوث البيطرية، أجروا عدة فحوصات كاملة لتطوير 233 سلالة تمثيلية من السلالة الفرعية «h5n1، جرى عزلها من 28 دولة، وتوصلوا إلى أن السلالة شهدت تبادلًا جينيًا معقدًا ومختلفا مع سلالات أخرى انتشرت في الطيور البرية وشكلت نمطًا وراثيًا خاصة بها منذ ظهورها.

وحذرت الدراسة، جميع الدول من تلك السلالة، داعية إلى ضرورة تطعيم الدواجن ضد السلالة الفرعية من إنفلونزا الطيور «h5n1».