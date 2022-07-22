الأمن يفحص 1423 بلاغ ابتزاز إلكتروني: تحديد وضبط 938 متهما في قضايا تشهير

واصلت وزارة الداخلية جهودها، فى ضبط مرتكبي جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني، وتمكنت من فحص 1423 بلاغا، وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد المشكو فى حقهم في 938 بلاغا من البلاغات التي تم فحصها، وجار استكمال فحص باقى البلاغات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع.

الابتزاز الإلكترونى

كثفت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، ومديريات الأمن، جهودها لضبط مرتكبي جرائم التشهير والإبتزاز الإلكترونى خلال الآونة الأخيرة.

1423 بلاغا

أسفرت جهود وزارة الداخلية، من خلال استخدام التقنيات الأمنية الحديثة، عن فحص 1423 بلاغا، وعقب تقنين الإجراءات، جرى تحديد المشكو فى حقهم في 938 بلاغا من البلاغات التى تم فحصها، وجار استكمال فحص باقى البلاغات، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

مكافحة الجرائم المعلوماتية

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر مواقع التواصل الإجتماعى وشبكة المعلومات الدولية الإنترنت، والعمل على التصدى لمرتكبى جرائم الإبتزاز والتشهير بالمواطنين.