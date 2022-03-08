اليوم.. ثان جلسات محاكمة متهمي قضية «بسنت ضحية الإبتزاز الإلكتروني»

تنظر، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات طنطا، الدائرة الأولى برئاسة المستشار سامي بريك، وعضوية المستشارين حسام أبو زهرة ومدحت سالم وإسماعيل الفران، وأمانة سر المحمدي الباجوري، ثاني جلسات محاكمة 5 متهمين في قضية الفتاة «بسنت» ضحية الابتزاز الإلكتروني في قرية كفر يعقوب مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

وحرصت والدة الراحلة وشقيقتيها «نيرة وشاهيناز» ووالدها، على حضور الجلسة، وطالبت والدتها بالقصاص لدماء ابنتها.

طلبات دفاع المجني عليها

شهدت الجلسة الماضية، حضور أسرة الطالبة بسنت، وطالب دفاع المجني عليها، إضافة تهمة اغتصاب وهتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد للمتهم الأول والرئيسي في الواقعة، الذي ابتز المجني عليها بإفشاء صور خادشة لشرفها والإتيان بها لممارسة أفعال مخلة مع المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس، مؤكدا أن تقرير الطبيب الشرعي أثبت وجود تمزق غير مكتمل في غشاء البكارة بواسطة إيلاج عضو ذكري قبل إقدام الفتاة على واقعة الانتحار بحبة الغلة السامة.

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وطالب المحامي بتعديل القيد والوصف في الواقعة، وإثبات تهمه اغتصاب وهتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد للمتهم الأول، والتعويض بالحق المدني 500 ألف جنيه.

طلبات دفاع المتهمين

طالب دفاع المتهمين، باستدعاء الطبيب الشرعي ومناقشته في تقرير الطب الشرعي، واستدعاء مجري التحريات حول ظروف ملابسات الواقعة، موجهين اللوم لأسرة المجني عليها بعدم المتابعة وحسن الرعاية الكاملة للطفلة.

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تفاصيل الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات برئاسة العميد محمد شبل، بورد بلاغ من مستشفى طنطا الجامعي باستقبال فتاة تدعى بسنت خالد طالبة بالصف الثاني الثانوى الأزهري، مقيمة بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة المركز، مصابة بالتسمم.

وتبين أن سبب الوفاة تناولها حبة حفظ الغلال السامة، وقررت الانتحار بعد تعرضها إلى الابتزاز من قبل بعض شباب القرية، من خلال نشر صور مخلة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وهم: «أ. م»، 17 سنة، طالب، «م. ض»، 21 سنة، عامل، «و. ي»، 20 سنة، طالب، «ع . م»، 19 سنة، عامل، «ع. م»، 16 سنة، طالب، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.