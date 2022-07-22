الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم.. الخطوات وطرق السداد

مع حلول يوم 15 من أشهر يناير، أبريل، يوليو، أكتوبر، يزداد البحث عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم، من قبل مختلف المستخدمين حرصا منهم على معرفة قيمة الفاتورة الخاصة بهم ودفع المستحقات التي يجب عليهم دفعها تجنبا لانقطاع الخدمة وفصل الإنترنت عن منازلهم.

تستعرض «الوطن» تفاصيل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم، فيما يلي، في إطار حرصها على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

وفيما يلي نعرض كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم وفق الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات، التي جاءت كالتالي:

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

- يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر الموقع الرسمي الخاص بها، عن طريق الدخول إلى الموقع من خلال الضغط هنــــا.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، بالضغط على خيار «دفع فاتورة التليفون الأرضي».

- ستظهر صفحة جديدة تتطلب منك إدخال بعض البيانات منها «كود المحافظة، رقم التليفون الأرضي» وذلك من أجل معرفة قيمة الفاتورة المقررة على المستخدم.

- وبعد التأكد من صحة البيانات المطلوبة، يضغط العميل على «اظهر الفواتير»، حتى تظهر له قيمة الفاتورة الخاصة به.

خطوات دفع الفاتورة عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات

- ويمكن لعملاء شركة المصرية للاتصالات دفع الفواتير الخاصة بالتليفون الأرضي من خلال عدة طرق مختلفة، ولا يقصر الأمر على الذهاب إلى أحد فروع الشركة، وتتمثل تلك الطرق في شركات التحصيل الإلكتروني والفيزا كارد من خلال الموقع.

- وعلى الراغبين في السداد إلكترونيا الضغط على خيار دفع الفاتورة عن طريق الفيزا كارد بالضغط على أيقونة «سداد» التي تظهر له.

- ثم بعد ذلك الضغط على «ادفع» وبعدها يقوم بإدخال البريد الإلكتروني، ثم يقوم بإدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالفيزا لإتمام عملية دفع فاتورة التليفون.