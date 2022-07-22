وزير الخارجية الأسبق: مصر تتمتع بتقدير كبير جدا من العالم

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إنّ تحرك الرئيس عبدالفتاح السيسي، دبلوماسي نشط، يأتي في ظروف دقيقة جدا تمر بها المنطقة والعالم أجمع، إذ أنّ الأوضاع في العالم، تستدعي هذه الدبلوماسية النشطة، والتحركات الدؤوبة.

العرابي: الرئيس قوبل بحفاوة كبرى خلال زياراته

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»: «أعتقد أن مصر تمارس دبلوماسية على قدر كبير جدا من الحكمة والرذانة، تقودها دبلوماسية الرئاسة، وحفاوة الاستقبال والحرارة في التعامل خلال الزيارات الفائتة، كلها تثبت أن لمصر وضعية مختلفة تماما، ولها قدر كبير من الاحترام والتقدير، نتيجة لسياسات كثيرة جدا في زمن صعب للغاية يمر به العالم».

نحقق نجاحات دبلوماسية تخدم قضايا الإقليم

تابع وزير الخارجية الأسبق: «نحقق نجاحات دبلوماسية وكل هذه النجاحات، تخدم قضايا الإقليم والعلاقات الثنائية بين مصر ودول أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا، وإعادة العلاقات مع صربيا بعد فترة من السكون، وكل ذلك ينعكس على جهود التنمية في مصر واهتمام مصر بإنجاح القمة القادمة لتغير المناخ التي تستضيفها شرم الشيخ في نوفمبر المقبل».

وقال العرابي، إنّ لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسية، يصب في العلاقات الثنائية بين البلدين، وكيفية تعظيم التعاون والاستفادة المشتركة.

وتابع: «مصر تقدم نفسها كدولة مستقرة وجاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى أن مصر أصبحت دولة لها تقدير كبير جدا من العالم، وهو ما انعكس في الشراكات السياسية والاقتصادية والعمل الدبلوماسي لحل أزمات المنطقة».