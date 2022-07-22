انتشال جثة سيدة ترتدي عباءة سوداء من نهر النيل ببولاق أبو العلا

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها، لكشف غموض انتشال جثة سيدة غريقة في مياه نهر النيل بمنطقة بولاق أبو العلا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على جثمان المتوفية، كما طلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغا بالعثور على جثة طافية في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري بالقاهرة، التي تمكنت من انتشال جثمان المتوفية، وبالفحص تبين أنها ترتدي عباءة سوداء، كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية، وبالفحص تم العثور على بطاقة رقم قومي، وتبين أنها تدعى «نعمة. ص. ع»، في العقد الثالث من العمر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.