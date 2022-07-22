استكمال البرنامج التدريبي الثالث بمعهد إعداد القادة

واصل معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البرنامج التدريبى الثالث، لشغل المناصب القيادية للمناصب الأعلى للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة والمعادل لدرجة عميد كلية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بالوزارة.

رؤية مصر 2030

وأفاد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، بأن الخطة الاستراتيجية للمعهد، تعمل على تأهيل الكوادر من خلال مواكبة التطورات والمتطلبات الحديثة، التي تساعد على تحقيق رؤية مصر 2030، وخطة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن تنظيم هذه البرامج التدريبية لإعداد القيادات، يسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية، في العديد من الجوانب، وتطوير مهاراتهم المعرفية لتحقيق التنافسية المحلية والدولية.

ولفت إلى أن برنامج إعداد القيادات، يأتي وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، في تأهيل القيادات وتعريفهم باللوائح والقوانين لتحقيق التنمية المهنية، وإعدادهم كأحد متطلبات الترشح لدرجة عميد.

مقومات إدارة مؤسسات الدولة

وبدأت فعاليات محاضرة التوعية وأسس الأمن القومي، وتضمنت المحاضرة الحديث عن سياسات القوى الكبرى والإقليمية فى العالم العربي وارتباط التنمية والأمن بتقدم الدول ومؤسساتها، كذلك تحديات تحقيق التنمية فى المجتمعات وتهديدات الأمن القومي، كما تطرق إلى مقومات إدارة مؤسسات الدولة، وارتباطها باحتياجات أفرادها والمهارات المطلوبة واللازمة لكل المستويات الادارية كركائز أساسية للأمن القومي.