طرق استخراج اشتراكات السكة الحديد.. اعرف الطرق والخطوات

تقدم الهيئة القومية للسكة الحديد التابعة لوزارة النقل والمواصلات، العديد من الامتيازات لمستقلي قطارت الهيئة، بالوجهين القبلي والبحري، وذلك من خلال توفير كارنيهات الاشتراكات، سواء اشتراكات الكيلو مترات، وهو عبارة عن مسافة محدد يتم ركوب القطارات بها خلال فترة زمنية معينة، في الاتجاه الذي يرغب فيه مستقل القطار، ويكون بحسب الدرجة المستخرج بها التذكرة، أو اشتراك الطلاب سواء المدارس أو الجامعات.

فيما جاءت إجراءات استخراج الاشتراكات المذكورة، على النحو التالي:

خطوات استخراج اشتراكات السكة الحديد للقطاع العام

- استيفاء طالب الاشتراك البيانات المطبوعة بطلب الاشتراك.

- استيفاء نموذج 100 نقل ويصرف من مكاتب الاشتراكات في المحطات.

- وضع الصورة الشخصية لمقدم الطلب على نموذج 100 نقل ويختم بشعار الجمهورية.

- ختم الصورة الشخصية بختم الجهات الإدارية المعنية، على أن تكون البيانات الواردة بطلب الاشتراك مطابقة للبيانات الشخصية.

استخراج اشتراكات السكة الحديد للطلبةيتم صرف هذه الاشتراكات للطلبة المنتظمين بالمدارس والجامعات، وطلبة الانتساب الموجه فقط بالدرجة الثانية المميزة، وتكون حتى نهاية العام الدراسي، ولا بد أن يستوفي طالب الاشتراك، البيانات المطبوعة بطلب الاشتراك نموذج 256 المعدل، ويصرف من مكاتب الاشتراكات الموجودة بكافة محطات السكة الحديد، وتثبيت صورته الشخصية بالمكان المحدد في الطلب، ويتم اعتماد الصورة على النموذج بختم النسر شعار الجمهورية، ويتم ختم الصورة الشخصية الأخرى بخاتم المدرسة أو الجامعة من الخلف، على أن تكون البيانات الواردة بطلب الاشتراك، مطابقة للبيانات الشخصية أو العائلية لطالب الاشتراك.