أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022 وكلياتها، موضحة أنه يجر حاليًا تكثيف الاستعدادات النهائية بمختلف الجامعات لبدء الاختبارات وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية وتعقيم المدرجات.

تفاصيل موعد اختبارات القدرات

وعن موعد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022 وكلياتها، أكدت الوزارة في بيان لها، تسجيل رغبات أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 25/7/2022 حتى يوم السبت الموافق 6/8/2022.

كيف يتم إعلان نتائج اختبارات القدرات

تلتزم الكليات بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب.

يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة عن هذه النتائج خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك ولن يعتد بأية نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني.

هل يحق للطالب الراسب دخول اختبارات القدرات مرة أخرى؟

تجرى اختبارات القدرات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأدائها مرة أخرى سواء بالكلية نفسها أو بكلية أخرى ولن يعتد بأية إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات.

كليات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

- كليات الفنون التطبيقية

- كلية التربية الموسيقية

- كليات الإعلام.

- كليات الفنون الجميلة

- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية

- كليات التربية الرياضية.

- شعبتي التربية الفنية بكليات التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس.

- كلية التربية بالإسماعيلية شعبة التربية الموسيقية جامعة قناة السويس.

- كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

- شعبتي التربية «الفنية والموسيقية» بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها.

- كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي.