لطلاب الثانوية العامة.. أقسام كلية الهندسة جامعة الفيوم ومميزاتها

الالتحاق بكلية الهندسة حُلم يطارد الكثير من طلاب الثانوية العامة، الذين التحقوا خصيصاً بشعبة علمي رياضيات لتكون أول خطوةً لهم في مشوار تحقيق أحلامهم، وعقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022، ينتظر الطلاب ظهور نتيجتهم آملين في تتويج جهودهم بتحقيق حلمهم والحصول على مجموع مرتفع يُمكنهم من الالتحاق بكلية الهندسة، لتبدأ بعد ذلك رحلة التفكير في اختيار بأي قسم من الأقسام سيلتحق.

وفي التقرير التالي تقدم «الوطن» كل ما تريد معرفته عن كلية الهندسة بجامعة الفيوم، والأقسام الموجودة بها، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الثانوية العامة 2022.

أقسام كلية الهندسة بجامعة الفيوم

وتضم كلية الهندسة جامعة الفيوم، 5 أقسام متنوعة وهي الرياضيات والفيزيقا الهندسية، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربية، والهندسة المعمارية، وأخيراً الهندسة الميكانيكية.

مزايا كل قسم في كلية الهندسة

ويتميز قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية الذي يلتحق به طلاب الثانوية العامة، بعدة مميزات، نظراً لكونه مسئولاً عن تعليم مناهج العلوم الهندسية الأساسية للطلاب في السنة الإعدادية من الكلية، وأيضا للطلاب في كل الفروع الهندسية، وتشمل مناهجه دراسة الرياضيات، والميكانيكا، والفيزياء، والإسقاط، والرسم الهندسي، والحاسبات، والكيمياء، وتاريخ العلوم الهندسية، واللغة الإنجليزية الفنية.

مزايا قسم الهندسة المدنية

يعد قسم الهندسة المدنية هو أقدم أقسام كلية الهندسة بجامعة الفيوم، حيث بدأت الدراسة فيه عام 1983، حيث يحصل الطالب عقب إنهائه الدراسة في هذا القسم درجة بكالوريوس الهندسة المدنية، ويدرس خلالها الطالب مجموعة علوم المياه "الري والهيدروليكا"، والعلوم الإنشائية، وعلوم المساحة والجيوديسيا، وعلوم هندسة الطرق والمطارات، وعلوم الأساسات وميكانيكا التربة، وعلو الهندسة الصحية.

الهندسة الكهربية أكثر فرص عمل

وتأتي أهمية قسم الهندسة الكهربية، في كونها تتميز بتوافر العديد من الفرص لها، خصوصاً أنّ مهندسو الكهرباء يعملون في مختلف أنواع الصناعات مثل محطات القوى الكهربية، والمنشآت الصناعية، والاتصالات وخدمات التليفون، وشبكات القدرة الكهربية، وهندسة البرامج، والإلكترونيات والاتصالات، خصوصاً مع الاهتمام بنظم الحاسبات الرقمية والاتصالات الالكترونية في القرن الحادي والعشرين.

الهندسة المعمارية قسم الإبداع والخيال

يعد قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، هو أول قسم يتم افتتاحه في جامعات شمال الصعيد، حيث بدأت الدراسة فيه عام 1995، والذي يتميز بكونه قسم بناء مهارات الطلاب، وتزوديهم بالإبداع والخيال وتكنيكات حل المشاكل، بهدف مساعدة الطلاب على تعلم التخطيط، والتصميم المعماري، والنظم البنائية والعمرانية.

الهندسة الميكانيكية أحد أهم الأقسام

وأخيراً تضم كلية الهندسة بجامعة الفيوم، قسم الهندسة الميكانيكية وهو المفضل لكثير من الطلاب، ولكنه يأتي في المرتبة الثالثة بعد اهتمام الطلاب بالالتحاق بقسمي الهندسة الكهربية، والهندسة المعمارية.