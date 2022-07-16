بايدن: لن نترك فراغا في المنطقة لصالح روسيا والصين وإيران

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، «سنولي انتباهنا ونوفر مواردنا لدعم شركاؤنا وبناء التحالفات لحل المشكلات في المنطقة والعالم، والولايات المتحدة تعرف التحديات في الشرق الأوسط، وأهدافنا واقعية لتحقيق النتائج الحقيقية».

بايدن: الولايات المتحدة ستبقى شريكًا نشطًا في الشرق الأوسط

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال كلمته في انطلاق قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «الولايات المتحدة ستبقى شريكًا نشطًا في الشرق الأوسط مع الزيادة التنافسية في العالم والتحديات، لن نبتعد ونترك الفراغ لتملئه روسيا أو الصين أو إيران».

بايدن: الولايات المتحدة ستعزز وتدعم الشراكات مع الدول الملتزمة بالقانون الدولي

وتابع: «كل إطار عمل في الشرق الأوسط لديه 5 مبادئ وهي أنَّ الولايات المتحدة ستعزز وتدعم الشراكات مع الدول الملتزمة بالقانون الدولي ونضمن أن هذه الدول تستطيع الدفاع عن أنفسها ضد التهديدات الخارجية، الولايات المتحدة وكل الدول الحاضرة على هذه الطاولة هي جزء رئيسي من هذا النظام، لأننا نرفض استخدام القوة لتغيير الحدود».