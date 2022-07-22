تنسيق كليات الدبلومات الفنية 2022.. اعرف موعد اختبارات القدرات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم تفاصيل اختبارات القدرات 2022 لطلاب الثانوية العامة 2022، موضحة أنه بالنسبة لطلاب تنسيق كليات الدبلومات الفنية 2022 فسيتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة لطلاب دبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام «5،3» سنوات، والحاصلين علي الشهادات المعادلة «العربية - الأجنبية»، وذلك في ضوء شروط وقواعد القبول وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

تفاصيل تنسيق كليات الدبلومات الفنية 2022

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية أن تنسيق كليات الدبلومات الفنية 2022 من المتوقع انطلاقه خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تنسيق المرحلتين الأولى والثانية للجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة، على أن تبدأ بالتزامن مع نهاية تنسيق المرحلة الثالثة وذلك في ضوء القواعد والضوابط التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية، مشيرة إلى أن مقاعدهم بالجامعات الحكومية محددة بنسبة 10% من إجمالي عدد المقاعد المخصصة لتنسيق جميع الشهادات، لكن هناك عددا من الاشتراطات يجب توافرها في الطلاب أبرزها اجتياز الاختبارات المركزية الموحدة لهم للالتحاق بالكليات وفقا للتخصصات.

استعدادات اختبارات القدرات

وتواصل الجامعات الحكومية استعدادتها لاختبارات القدرات 2022، المقرر انطلاقها الإثنين المقبل لطلاب الثانوية العامة 2022، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

وأكد الدكتور عماد العزياوي، عميد كلية التربية الرياضية جامعة حلوان على الالتزام بكافة الضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات والاستعداد للاختبارات.