موعد وطريقة اختبارات القدرات بكليات جامعة السويس

تستعد جامعة السويس لانعقاد اختبارات القدرات، وذلك ‏لعدد من الكليات التي تشترط للالتحاق بها اختبارات القدرات ومنها كليات: الفنون الجميلة (عمارة وفنون ) والفنون التطبيقية، وكلية الإعلام، وكلية تكنولوجيا الصناعة الطاقة وذلك للطلاب الجدد الحاصلين علي الثانوية العامة 2022، والتي تم الإعلان عنها ضمن تنسيق الجامعات 2022.

مواعيد فتح موقع اختبارات القدرات إلكترونياً

وأعلنت وزارة التعليم العالي أنه في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، ما حدث من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات، فإن الوزارة أتاحت لفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 25/7/2022 حتى يوم السبت الموافق 6/8/2022.

طريقة وخطوات التسجيل لاختبارات القدرات‏ بجامعة السويس

وتبدأ خطوات التسجيل لاختبارات القدرات بجامعة السويس من تنسيق الجامعات 2022 بدخول طلاب الثانوية العامة 2022 الراغبين في الالتحاق بإحدى الكليات التي تشترط اختبار القدرات علي الموقع الإلكتروني ww.tansik.egypt.gov.eg ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني.

وتتضمن طريقة التسجيل لاختبارات القدرات باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب في الثانوية العامة، حيث يقوم لطالب بإدخال البيانات المطلوبة علي الموقع وهي: رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة 2022 – الاسم - لرقم القومي – اسم المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب.

ويختار الطالب نوع القدرات التي يرغب فيها وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه فيه إلى الكلية، مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

ويقوم طباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

تُجرى الامتحانات في المواعيد المُقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.