عقرب سام ينهي حياة ربة منزل في سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي، ربة منزل في نهاية العقد الثاني من العمر، مصابة بحالة إعياء إثر قيامها ببعض الأعمال المنزلية لدغها عقرب ما نتج عنه إصابتها ووفاتها.

إخطار مدير أمن سوهاج بالواقعة

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان سوهاج من قسم شرطة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول المدعوة «مروة ا ا ص»، 19 سنة، ربة منزل، وتقيم بناحية العمرة، دائرة مركز أبو تشت في محافظة قنا مصابة بحالة إعياء «دعاء لدغ عقرب» وتوفيت عقب وصولها.

لدغها عقرب مما نتج عنه إصابتها ووفاتها

بالانتقال والفحص، وسؤال شقيقها المدعو «سعيد ا ا ص»، 26 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام المذكورة ببعض الأعمال المنزلية لدغها عقرب مما نتج عنه إصابتها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

وفي وقت سابق كان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين العابدين رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري مدير البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إخطارا من مستشفى العام يفيد وصول المدعو «ك. ج ع» 30 سنة، عامل، مصاب بلدغ عقرب داخل منزله.