ضبط 60 كيلو مهمات سكة حديد وسلاح أبيض بحوزة عامل في سوهاج

تمكنت قوات الشرطة من ضبط عامل بمركز جزيرة شندويل في محافظة سوهاج بتهمة سرقة متروكات السكك الحديدية من محطة سكك حديد سوهاج بإجمالي 60 كيلو بغرض التربح.

الإخطار الأمني

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ لقسم أول شرطة سوهاج محضر محدد أحوال، قسم شرطة النقل والمواصلات بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة وضبط المتهم

تمكنا الخدمات الأمنية المعينة بمنطقة الفرز من ضبط «فارس. م. ب.» 21 عاما، عامل، ويقيم بمركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، وذلك حال قيامه بسرقة بعض متروكات هيئة السكة الحديد بمحطة السكة الحديد بمحافظة سوهاج، واحتوت المضبوطات على عدد 2 تيل فرامل، وعدد 1 ركبة حديد، وعدد 1 تحويلة، بإجمالي مضبوطات 60 كيلو جرام تقريباً من متروكات السكة الحديد، وكذا سلاح أبيض «سكين» بحوزة المتهم.

اعتراف المتهم

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات من متروكات هيئة السكك الحديدية وذلك بقصد بيعها والتربح من ثمنها والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نفسه واستخدامها في السرقة، وقد تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.