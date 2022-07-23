الهروب من الحر إلى الموت.. مصرع 9 غرقًا بينهم 3 من أسرة واحدة خلال 24 ساعة

لقي 9 أشخاص مصرعهم بينهم 3 من أسرة واحدة، غرقاً في حوادث غرق متفرقة بعدة محافظات، أبرزها المحافظات الساحلية التي يتم اللجوء إليها هربا من الطقس الحار، حيث غرق شقيقين وابن عمتهما في مصيف بلطيم، واثنين آخرين في شاطئ بالإسكندرية، وآخر بالساحل الشمالي، وجرى انتشال الجثث واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

غرق طفل في الساحل الشمالي

لقي طفل من محافظة الفيوم يدعى يوسف عبد الظاهر عبد المنعم، 17 سنة، مصرعه غرقاً، في قرية المرجان السياحية بالساحل الشمالي بنطاق مدينة الحمام، أثناء استحمامه في البحر، حيث جرفته الأمواج وظل يصارعها، وجرى انتشاله ونقله إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة إلا أنّ محاولات إنقاذه بائت بالفشل ولفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى التحفظ على جثته في مشرحة المستشفى لحين تسلم أسرته الجثمان.

غرق شاب في مجرى مائي بالمنيا

كما شهدت محافظة المنيا، واقعة غرق شاب يدعى أحمد عبد اللطيف ويقيم بمركز العدوة، في مجرى مائي متفرع من البحر اليوسفي بقرية شم البحرية بنطاق مركز مغاغة، حيث فقد حياته غرقاً أثناء استحمامه في المياه هرباً من حرارة الجو، وجرى انتشال الجثة، ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة التي صرحت بتسليم الجثة لذويها لتشييعه إلى مثواه الأخير.

مصرع شاب غرقاً في النيل بالمنوفية

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية، من جهودها لانتشال جثة شاب يدعى «م. م» 25 سنة لقي مصرعه غرقاً أثناء استحمامه في نهر النيل هرباً من ارتفاع درجة الحرارة، بنطاق قرية كفر الفرعونية التابعة لمركز أشمون، وسط حالة من الحزن خيّمت على أهالي القرية بسبب وفاة الشاب واختفاء جثمانه في المياه، فيما ينتظر الجميع على الشاطئ في انتظار خروج الجثة.

انتشال جثتي غريقين من شاطئ بالإسكندرية

تمكن فريق غواصين بمحافظة الإسكندرية من انتشال جثتي غريقين لقيا مصرعهما في شاطئ السلام بمحافظة الإسكندرية وتحديداً بمنطقة «أبو يوسف»، اليوم الجمعة، أحدهما يدعى سامح محمد السيد شلبي، 20 سنة، ، حيث جرى انتشال الجثتين أحدهما صباحاً والآخر مع غروب الشمس.

مصرع 3 أشخاص غرقاً في مصيف بلطيم

شهد مصيف بلطيم وتحديداً سواحل قرية الشهابية، واقعة مؤسفة، حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم غرقاً في مياه البحر الأبيض المتوسط، وجرى انتشال الجثتين، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف الجهات المختصة.

وتبينّ أنّ الشباب الثلاثة من عائلة واحدة «شقيقان وابن عمتهما»، وأنّهم يدعون محمد متولي عناني، 24 سنة، حاصل على بكالوريوس كلية التجارة، ونجلي خاله أحمد ضياء يوسف عبده علي طالب بكلية الخدمة ‏الاجتماعية، وشقيقه محمد ضياء يوسف عبده علي 22 سنة حاصل على بكالوريوس كلية التجارة جامعة المنصورة ‏هذا العام، ويقيمون بقرية الروضة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وجرى نقلهم إلى مسقط رأسهم ، حيث جرى تشييعهم في جنازة مهيبة.