«كايروكي» يحيي حفلا بحضور 20 ألف بالإسكندرية

أحيا فريق كايروكى حفلا كبيرا، «بمنطقة الحفلات أرينا» بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، في المكان الذي أقيم فيه حفل محمد منير الأسبوع الماضي، بحضور نحو 20 ألف متفرج من جمهور الفريق.

تفاصيل حفل كايروكي

وشهد الحفل نجاحا كبيرا، ويعد هذا الحفل الأول لكايروكي، بعد غياب دام لأكثر من 3 سنوات عن الإسكندرية، تم فتح أبواب دخول الحفل للجمهور في تمام الساعة الثالثة، بسبب حضور أعداد كبيرة من محبى «كايروكي» على كورنيش الاسكندرية.

وبدأ الحفل الساعة التاسعة، واستمر على مدار ساعتين، استمتع بها الحضور وقدم الفريق الشكر للحضور وكل جمهور الاسكندرية ومنظم الحفل مراد سكر، وعلاء القاضى وسراج الدين ومهندسي الصوت جورج سعيد، وعصام السحرتي، ومهندس الإضاءة والشاشات طارق صبري، والمسرح أحمد حمامصى، والتغطية الاعلامية وديع عزمي.

أسعار تذاكر فريق كايروكي بالإسكندرية

وكانت أسعار تذاكر الحفل بين 300 جنيه مصري للفئة العادية إلى 500 جنيه مصري للفئة المميزة.

وغنى الفريق عدد كبير من أغانيهم المميزة مثل كنت فاكر، ليلى، نعدي الشارع سوا، ساموراي، كل حاجة بتعدي، كان لك معايا، ناس وناس، أنا الصوت، مربوط بأستك، حلمي أنا، هاتلنا بالباقي لبان، بنخاف، غريب في بلاد غريبة، نقطة بيضا، ديناصور، نقطة بيضا 2، إضحك، ليلي، غمض عينك وغيرهم، بالإضافة إلى أغنية أنا نجم التي تم طرحها بمسلسل "ريفو" الذي عرض مؤخرا على منصة واتش إت.