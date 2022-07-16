السيطرة على حريق في شارع السودان بالمهندسين دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق نشب داخل إحدى الشقق السكنية بالطابق العاشر بشارع السودان في منطقة المهندسين، قبل قليل، وتبيّن أنّ الحادث لم يسفر عن وقوع أي ضحايا أو مصابين.

كردون أمني لمنع انتشار النيران إلى العقارات السكنية المجاورة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق العاشر داخل أحد العقارات السكنية بمنطقة المهندسين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، مصحوبة بسيارات الإسعاف، تحسبا لوقوع مصابين، وجرى فرض كردون أمني، لمنع انتشار النيران إلى العقارات السكنية المجاورة.

الحماية المدنية تدفع بـ3 سيارات إطفاء

دفعت وحدة الحماية المدنية في الجيزة بـ3 سيارات إطفاء، انتقلت على الفور إلى مكان الحادث، وسيطرت على الحريق، قبل أن ينتقل إلى الشقق المجاورة، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

التحفظ على كاميرات المراقبة

أُخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات، وانتدبت عناصر البحث الجنائي، لمعاينة آثار الحريق، ومعرفة مدى إمكانية وجود شبهة جنائية في الحريق من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيدا لتفريغها، والتعرف على أسباب الحريق.

واستدعت النيابة عددا من شهود العيان، لسماع أقوالهم حول الحريق، وأمرت فرق البحث بتكثيف جهودها واستكمال التحريات اللازمة حيال الواقعة، وموافاة النيابة العامة بالمستجدات.